PRAKTILINE ABIMEES: hoiupaik pere toiduvarule

Kelder24 eestvedaja Peeter Pihelgas ütleb, et nemad on lihtsaid plastkeldreid praeguseks vahendanud üle saja. „Tagasiside on olnud ainult positiivne, algul see isegi üllatas,“ märgib ta. Nagu kelder ikka, paigaldatakse ka plastkelder maa sisse — maapind hoiab aasta läbi vajalikku temperatuuri, et kõik moosid-mahlad ja muud hoidised ning köögiviljad suurema elektrikuluta korralikult säiliksid.