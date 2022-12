JÕULUKUUL KOJU | Peaaegu pime ja kurt pantrit meenutav kassike otsib inimest, kelle lähedust nautida

Sellest ajast saati on Blackyl tasapisi paremaks läinud – kui algul suutis ta end vaevu püsti ajada, toetas süües jõuetusest pea alati kausi ääre vastu ning karvastik oli matt ja laiguline, siis nüüd on Blackyst saanud ilus läikiva karvaga kiisu. Vabatahtlikke tervitab ta kassitoas alati õnnelikult.

Kuid Blackyl on endiselt probleeme koordinatsiooni, nägemise, kuulmise ja haistmisega ning mitmed arstivisiidid on jõudnud selleni, et kiisul arvatakse olevat kesknärvipõletik. Ta vajab mitmeid vägagi kulukaid uuringuid, et õiget ravi saada…

Blacky on nelja-aastane noor kass, kellel on kogu elu veel ees. Mis siis, et ta on peaaegu pime ja kurt ning haistmine pole samuti kiita. Sellegipoolest on kassike inimeste läheduses alati rõõmus, naudib paisid ja süles olemist. Ahjaa, suletuti taga ajamisest ei ütle ta samuti kunagi ära! Täiuslik kiisu, kellega kodusolemist nautida! Blackyga saad tutvuda SIIN!