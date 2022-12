SAAME TUTTAVAKS | Ruhnu käsitöö õitseb!

Võiks arvata, et Eesti tuulekiiruse rekordeid omav 12-ruutkilomeetrine saar, kus erinevatel aastaaegadel elab ligi 70 inimest, on üks kõle ning igav paik aastaringselt elamiseks. Looduslikult on tegemist imekauni saarega. Tõsi küll – talvisel perioodil kohtab siin külalisi ekstreemsete ilmaolude tõttu harva, kuid suvi toob kohale uudistajad mitte vaid mandrilt, vaid ka välismaalt. Kohalik käsitöö on just see, mis paelub ja ühendab neid kõiki, nii eestlasi, rootslasi, ameeriklasi kui ka jaapanlasi.