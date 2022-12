LUGEJA KÜSIB | Kuidas näevad käsitöölised jõuluaega?

Kui tavainimene avastab sageli alles detsembris, et peagi jõuavad kätte jõulud, siis käsitööline teab, et ettevalmistustega tuleb alustada hiljemalt sügise algul või veel parem – südasuvel. Uurisime käsitööga seotud inimestelt, kuidas nemad jõuludeks valmistuvad ja tihedal jõuluajal toime tulevad ning milliseid traditsioone oluliseks peavad. Kas on üldse kinke, mida käsitöölisele teha, kui ta võiks endale vaat et kõik vajaliku isegi valmis meisterdada?