JÕULUKUUL KOJU | Järvamaal visati kaks koera autost välja ühe mahajäetud maja juurde

Kui nüüdseks on Bruno leidnud uue kodu, siis Bandiit ootab ikka veel. Ometi on armsal Bandiidil nii palju elujõudu ja energiat… ta on ülisõbralik naljanina, kes loodab kogu hingest, et pääseks jõulude eel täitsa oma koju! Bandiidiga saad tutvuda SIIN!