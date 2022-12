JÕULUKUUL KOJU | Eakas perenaine sundis oma kassi seitse aastat pimedas laudas elama

Küsite, miks? Me ei tea… Ei tea, miks otsustas eakas perenaine, et selline elu on kassi jaoks parim… Uuno pelgas inimesi ja tema tabamine sai võimalikuks vaid tänu püügipuurile.

Vabatahtlikel oli tõsine hirm, et selle vaese looma psüühika on jäädavalt sassis ja kas üleüldse õnnestub tema heaks midagi teha…

Hool, armastus ja igapäevaselt veidi rahustit tegid ajapikku oma töö ning vaid kümme kuud peale päästmist on Uuno maailma õnnelikuim kass. Ta on tõeline hea tuju generaator, kes kõikidest läbielamistest hoolimata armastab inimest jäägitult ja sellest ka pidevalt valjuhäälselt märku annab.

Kui Uuno just ei maga, siis jagub teda kõikjale – ta assisteerib aktiivselt turvakodu koristamisel, kontrollib üle kõik veekausid veendumaks, et neis olev rüübe on joogikõlbulik ning maitseb läbi kõik toidukausid, sest tema sõbrad peavad ometigi saama kõige paremat konservi! Vahel juhtub, et Uuno käpp või saba jääb kogemata kiirustava vabatahtliku jala alla, aga kiisu pikka viha ei pea. Inimene ehmub ilmselt rohkem.