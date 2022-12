„NÕRK OLED VÕI?!“ Sõjapõgenik Ruslana loobus töötamisest koos kiusajatega

„Olen endas pettunud, et ma ei suutnud pakutud tööd teha. Mind kogu aeg aidatakse ja mina ei suuda,“ räägib kevadel väikese tütrega Eestisse põgenenud ukrainlanna Ruslana. Mis tunne on otsida oma teed võõras riigis, mille keel on raske? Kas peab võtma vastu esimese ettejuhtuva tööotsa, kus langed ootamatu töökiusu alla?