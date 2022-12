FOTOLUGU | Soojust ja valgust: mis on jõulutulede juures oluline ja palju see sära energiat võtab?

Jõulutuledega seonduvat on uurinud juba meie rahvaluule ja -pärimuse koguja Matthias Johann Eisen, kes tõdes, et Eesti rahvas püüab tulede rohkusega kas või natukeseks ajaks pimedust võita. Toona põletati rehetaredes õhtuti pirde, erandiks oli aga jõuluõhtu, kui lauale asetati rasvaküünal. See oli sageli mitmeharuline, kuna küünlavalmistaja hoidis käes korraga mitut tahti. Saaremaal Kihelkonna kandis tehti küünal härja täispuhutud söögikõrist, mis valati rasva täis. See valgustas tuba kogu jõuluaja.