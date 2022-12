PÜHAD KARVASE SÕBRAGA: trall ümber jõulupuu võib rikkuda lemmiku tervise. Anname sulle vajalikud nipid!

Mõnele lemmikloomale ei paku tuppa toodud jõulupuu pärast esimest uudistamistiiru enam mingit huvi, teist tõmbab see vastupandamatu jõuga esimesest toasoleku päevast viimaseni. Muretum on, kui kassidel-koertel-küülikutel ja teistel perelemmikutel pole pääsu sellesse ruumi, kus on jõulukuusk, alati pole see aga võimalik. Mida siis teha?