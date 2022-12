„KUI JAMA JUHTUB, OLEME KÄPULI!“ Eesti läänepoolseimas külas on elu kaugel kaminaromantikast. 112 ei vali välja

Atla külas Saaremaal elab mitu peret. On vanu ja noori. On lastega peresid. Minul elavad selles külas isa ja õde. „See on nagu vanas heas muinasloos, et kui häda käes, saada ratsanik kihelkonda! Kui jama tekib, oleme käpuli, ja kuhu sa tuisus abi lähed otsima,“ kirjutavad nad Messengeri, mis on ainus sidekanal välismaailmaga.