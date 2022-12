JÕULUKUUL KOJU | Tänavalt leitud koerapoiss Teemu kartis inimest nii väga, et varjus suurest hirmust oma pesa nurka

Võttis paar kuud aega, kuid lõpuks hakkas Teemu end varjupaigatöötajatele avama. Ilmselt mõistis ta, et inimesed ei olegi nii kurjad – nad käivad toitu andmas, pesa koristamas ning nende kavatsused on tegelikult head. Ajaga on see vahva koer muutunud aina julgemaks ja aktiivsemaks, aga siiski valib ta hoolega inimesi.