LUGEJA KÜSIB: kas puukuuri ja küttepuid saab kindlustada?

„Soovin kindlustada puukuuri ja küttepuid. Kuur on ühistul ühine, mul on üks ruum. Majas on kaheksa korterit, meil on kodukindlustus,“ selgitab lugeja oma muret. Küttepuud ostis ta sularaha eest, kviitungit ega lepingut pole.

“Kuidas aru saada, kas korterikindlustus katab kuuri ja kuidas saab teha kuurile kindlustuse? Eelkõige huvitab kuuris hoitavate küttepuude kindlustamine,“ on korteriomanikul teinegi mure.