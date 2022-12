TASUB KAALUDA! Äkki tooks tänavu tuppa hoopis kunstkuuse?

„Kui vanasti nägid jõulukombed ette, et kuusepuu toodi tuppa jõululaupäeval, siis üha sagedamini sümboliseerivad ehitud kuused jõuluootust ja kaunistavad kodusid juba advendiaja algusest,“ kõneleb Kunstkuused.ee juhataja Riho Suija. Tema sõnul sobivadki lihtsalt paigaldatavad kunstkuused eeskätt neile, kes soovivad pühademeeleolu pikalt nautida.

Kuid kunstpuu on hea lahendus ka neile, kellel on päris kuuse või kuuseokaste vastu allergia.

Eestlastele elutruud

Esimene, mida kunstkuuske ostma minnes silmas pidada, on selle materjal. „Suurem osa kunstkuuski on valmistatud plastist ehk PVCst, kuid on olemas ka sulgedest ja puidust kuuski,“ viitab Hortese turundusjuht Riina Ruus