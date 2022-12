JÕULUKUUL KOJU | Tervelt 3397 päeva kodu oodanud kiisu langes sügavasse stressi, sest on muutunud teiste kasside peksupoisiks

See vahva halli kasukaga kassipoiss jõudis koos emme ja õdede-vendadega vaid kolme kuu vanusena turvakodusse. See oli 2013. aasta augustis, kuid ometi pole ta senini koju saanud. Sellest on möödas üle kolme tuhande päeva!

Tõsi, 2016. aasta algul käis Artur mõneks ajaks kodus ära, kuid kolme kuu pärast oli ta tagasi Saaremaa Lemmikloomade Turvakodus. Uue omaniku näol oli tegu loomi armastava, aga kahjuks napsulembese meesterahvaga ja Artur ei kohanenud seal – ju ei olnud keskkond tema jaoks stabiilne. Pärast turvakodusse naasmist kulus pikk aeg, enne kui Artur hakkas taas inimesi usaldama.

Nüüd on vabatahtlikel aga Arturi pärast tõsine mure – mingil kummalisel põhjusel on sellest tagasihoidlikust, rahulikust ja leebest kassipoisist saanud teiste kasside peksukott. Temaga ei nori tüli mitte ainult alfaisased, vaid ka piigad… Viimased leiavad Arturist möödudes alati võimaluse talle vastu pead äsada.

Arturi pikaajalised sõbrad Wendy ja Turts läksid kevadel ühisesse koju ning uusi sõpru Artur kahjuks endale leidnud ei ole. Poiss ei julge enam ringigi liikuda ja on sunnitud oma hädad tegema pessa...

Me ei ole enam ammu kuulnud Arturi tirisevat juttu ja ta on muutunud skeptiliseks ka paikäe suhtes. On vaid aja küsimus, mil pidevast stressist ja hirmust hakkavad tekkima terviseprobleemid...

Artur on ilus, Artur on leebe, Artur on sõbralik... ja kõigest hoolimata siiani koduta. Kas sina oleksid nõus olema Arturi jõuluime ning talle kodu pakkuma? Sel juhul saada Arturile kiri e-mailile [email protected] või Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu Messengeri.