KÜSIMUS: Kas varjumiseks sobib iga eramaja kelder?

„Üldine soovitus on küll, et esimene koht varjumiseks on kodu,“ ütleb päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp. „Natuke sõltub siiski ka majast. Mida tugevam on konstruktsioon, seda paremini see varjumiseks sobib — nii on kivi- või betoonvahelagedega hoone varjumiseks parem kui puitmaja. Puitmaja ei ole pommitamise ajal kõige parem variant.“