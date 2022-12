Õrnahõngulist jõulumeeleolu on lihtne luua, kasutades koos muude sobilike kaunistustega ka õitsvaid tubaseid hooajataimi. Õitsvad taimed koguvad populaarsust ja tihti eelistatakse neid isegi jõulukuusele või nulule. Võtavad need ju vähem ruumi, on värvikad ja annavad enam kasutusvõimalusi.