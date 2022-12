VILJAGA KÜTTA ON ODAVAM? Kütusehindadest meeleheitele viidud mees tegi katse, mille eest peaks vitsa saama

Puidugraanulite hind on juba tõusnud kõrgemaks kui nisu oma. Tartlane Juss tegi eksperimendi: „Olen kolm päeva kütnud puidugraanulite asemel viljaga ja töötab suurepäraselt, ainult natuke rohkem tuleb tuhka välja viia.“ Juss leiab, et tegelikult on olukord absurdne ja valus: „See ei peaks olema võimalik – puidugraanul versus teravili kütteallikana.“