JÕULUKUUL KOJU | Pärast peremehe surma üksi majja elama jäänud koer ei leidnud õnne ka uues kodus – ta toodi varjupaika tagasi

Bruno unelmate kodul on ümber aed, kus ta saab vabalt ringi joosta. Et maailm on hoopis suurem kui koduaed, siis kindlasti vajab Bruno ka jalutuskäike, kus oma vaimu teritada. Jalutuskäigul on Bruno jõuline, kuid oskab rihmas ilusti liikuda ja jälgib inimese juhendamist.

Oma inimeste suhtes on see majesteetlik koer üdini lojaalne ja ustav, kuid täiskasvanute kõrval ta peres lapsi ja loomi näha ei soovi. See ajab teda liigselt ärevusse. Bruno soovib olla see üks ja ainus rahulikus keskkonnas. Inimeselt vastu soovib ta saada mõistmist ja kohanemiseks aega, sest kunagi on teda juba alt veetud. Kui kord koera usaldus on võidetud, on see sõprus igavene.