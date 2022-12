JÕULUKUUL KOJU | Lugu kahest saatuse poolt väntsutatud kassist, kes jumaldavad teineteist, kuid keda mitte keegi pole endale tahtnud…

Särasilm sai nime oma uhkete suurte silmade järgi. Ta on arema loomuga, kuid üldse mitte tige. Me ei tea miks, aga kõige vähem on nõudlus mustvalgete kasside järele… On asi olnud tema kasuka värvuses või milleski muus, aga mingil põhjusel pole talle (hoiu)kodu leitud.

Musja oli lausa hüsteerikas, kui ta kassituppa toodi. Tema jaoks oli see võõras keskkond ning liigikaaslased olid tundmatud. Ta muutus alles siis, kui sai lähedaseks kiisupoiss Särasilmaga. Me mõistsime, et Musja vajab väga sõpra enda kõrvale – ilma sõbrata on ta ülimalt õnnetu ja muutub närviliseks. Nende omavaheline läbisaamine on võrratu! Kui Särasilm natukenegi kusagil häält teeb, on Musja kohe kohal… isegi siis, kui inimene on lähedal.