JÕULUKUUL KOJU | Pere võttis kutsika, kuid avastas mõne kuu möödudes, et loom kasvab liiga suureks – ning koer anti ära

Coco on vähem kui kaheaastane, kuid juba ilma perekonnata. Õigupoolest oli tal oma pererahvas olemas, kuid viimased ei arvestanud sellega, et suure hurraaga võetud kutsikas kasvab ju ühel hetkel täiskasvanud koeraks.

Coco on nüüdseks juba mõnda aega seal elanud, kuid see rõõmsameelne kutsa ihkaks kogu südamest jõulude eel jõuda oma koju. Ta on hea iseloomuga, õpib kergelt ning armastab joosta. Teiste koerte osas on Coco valiv – mõnega saab kenasti läbi, teisega mitte.