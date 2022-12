JÕULUKUUL KOJU | Varjupaik plaanis imearmsa kiisu magama panna, kuid ta päästeti viimasel hetkel – aga ometi ei ole keegi Milat aastaid endale tahtnud

Mila päästeti lootuses, et õige pea leitakse talle päris oma kodu, kuid seni pole kassipiiga veel kellegi tähelepanu püüdnud… Mila on olnud inimestele justkui nähtamatu ning tema süda on seepärast murtud.

Vanasti tudus Mila iga päev omaette pesas, tilluke ninanöps sügavale kasukasse vajutatud. Ta oli kurb ja õnnetu ning ei teadnud, kas temal on elult üldse midagi loota. Oli ta ju sündinud soovimatu loomakesena – üks tänavakass oli taaskord pojad saanud ning saatuse tahtel sündis ja kasvas Mila tänaval. Kodutud kassid olid ümbruses elavatele inimestele pikalt pinnuks silmas olnud ning kassid saadeti varjupaika, kus neid õige pea ruumipuuduse tõttu eutanaasia nimekirja lisati.

Alles hiljuti on Mila hakanud tundma, et ehk tõesti on maailmal talle veel midagi varuks. Näeb ta ju iga nädal, kuidas üha uued ja uued kassid päris oma kodu leiavad – nii sõbralikud kui arglikud, nii mustad kui kirjud. Mila aga ootab siiani ning kannab turvakodu kõige kurvemat tiitlit – kõige kauem kassitoas kodu oodanud karvapalli oma. Oleme kindlad, et ka Milale on päriskodu! Keegi, kes otsib just Mila moodi kassi, kuid kahjuks pole see inimene veel turvakodusse sattunud.

Mila on kass, kes armastab mängimist, kuid on hetkel veidi veel liiga uje, et muretult paitusi nautida. Ta on loomake, kellel on ilmatu suur paikassi potentsiaal – on ju lugematuid näiteid kassidest, kes on turvakodus mitu aastat kodu oodanud ja pole julgenud oma südant avada, kuid vaid mõned kuud hiljem voodis kõhupaitusi naudivad. Vaja on vaid seda õiget inimest. Niisugust inimest, kellele täielikult pühenduda ja oma süda julgelt kinkida. Armastab ju Mila juba praegu külalistega mängida ja suletutti taga ajada, kaugel siis see paikassi tiitelgi veel on.

Kui sina tahaksid olla see, kes pakub Milale päris oma kodu, siis kirjuta aadressil [email protected]

Et MTÜ Kasside Turvakodu saaks päästa veel enam kasse ning leida neile kodu, toeta neid jõulude eel:

Saaja: MTÜ Kasside Turvakodu

Konto: EE712200221035355855

Selgitus: Mila