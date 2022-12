JÕULUKUUL KOJU | Palju kannatama pidanud kiisupoiss armastab inimesi, kuid pole oma välimuse pärast veel kellegi südant võitnud

Tänaseks on kõik päästetutest koju saanud – välja arvatud Philip. Mõneti võis rõõmustada selle üle, et ta kassipojana koju ei saanud, sest see kõik, mis ta läbi on pidanud elama, oleks ilmselt paljudele peredele käinud üle jõu ja mõistuse… Võib-olla oleks ta lõpetanud taas kassitoas või hoopis miskit muud…

Tänaseks on ta kõigest sellest taastunud ja elab oma elu nagu noor kass ikka. Talle meeldib tohutult mängida ja sülle ronida, ta naudib teiste kasside tähelepanu ning ka väikesed lapsed paeluvad teda. Küll on tema miinuseks ilmselt see, et ta ei ole oma kasukavärvi poolest nii silmapaistev ning on siiani jäänud peredele märkamatuks. Vanust on tal praeguseks natuke alla 1,5 aasta ning ta on saanud kõik vajalikud protseduurid.