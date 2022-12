KOERA PUUR: piinapink või turvapaik? Millal seda vaja läheb?

„Ei tea, kuidas need etteheidete tegijad seda koera puuris pidamist endale ette kujutavad,“ imestab Laura, kes koos kutsikaga tõi kohe koju ka puuri. „Minu jaoks – või pigem küll mu koera jaoks! – on puur täiesti asendamatu. Sain selle kogemuse oma eelmise koera kutsikapõlvest tänu tema kasvatajale, kes puuri soovitas ja tegi selgeks, miks seda vaja on. Tähtis on, et koer tajuks: puur on minu kindlus. Sinna saab ta minna siis, kui on väsinud, näiteks ei jaksa enam lastega möllata. Meil on kõigi pereliikmetega algusest peale kokkulepe, et kui koer läheb puuri, ei tohi teda seal tülitada ega torkida. Ja muidugi peab puuri valides arvestama koera suurusega.“