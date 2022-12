Aiakaitsja talvine meelespea ehk Lume all käib salaelu

Ulukid võivad suurt hävitustööd teha taraga piiramata koduaedades, süües rootsuks hekid ja haruldased okaspuud ning närides noorte viljapuude oksi, ent harvad pole ka nende söömaajad kalmistutel, kuhu samuti noori okaspuid on istutatud. Töö käib sõltuvalt kasvust sektsioonides. Kõige suurema kahju põhjustajateks on metskitsed (ja vahel ka põdrad), kelle maitse-eelistused olenevad saadaolevast menüüst. Kui elupuid või viljapuid pole käepärast, sobivad isegi kuusevõrsed. Maha kaksatakse nii latv kui ka kõik tüvest eemale ulatuvad vähegi nooremad ja mahlakamad oksad. Noortele kitsekestele on puud ka sarvesügamise kohaks, mille tagajärjel hõõrutakse koor puudelt korralikult maha.