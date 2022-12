KAUNEID JÕULE: 5 soovitust rahulikeks ja turvalisteks pühadeks

Soov kodu pühadeks kaunistada on kindlasti suur, kuid piirdu kaunistamisel tubadega. Rõdude ja varikatuste kaunistamisel tasuks pigem majas kokku leppida ühtne stiil. Ära jäta kuuske rõdule vedelema, kust torm võib selle minema viia ning loobu vilkuvast ja muusikalisest jõulumeelelahutusest, mis võiks naabreid häirida. Pea meeles, et kortermaja rõdu,

hoov ega avalik tänav pole kindlasti koht ilutulestikuvahendite kasutamiseks!



* Pea pühi säästvalt.

Pühade ajal käi elektriga säästvalt ümber ja ära unusta, et ülekoormus võib sootuks elektrikatkestusteni viia! Valmista osa toitusid juba varasemalt ja toast lahkudes kustuta tuled,

samuti ära lülita tungiva vajaduseta sisse puhureid või radiaatoreid. Säästvat tuleks suhtuda ka pühadetoitu – ära ahmi kokku toidukraami, mis pärast prügikasti rändab ning kasuta pühadetoitude ülejäägid nutikalt ära. Nippe leiad siit.



* Ole ettevaatlik.

Ära unusta, et viirused pühi ei pea, seega pea kinni hügieenireeglitest! Koridorist tuppa astudes pese esimese asjana käed ning hoia võõrastega distantsi, samuti ära unusta, et külas käiakse ainult tervena. Ole äärmiselt ettevaatlik lahtise tulega, ära jäta küünlaid valveta ja

vaata, et ahi või kamin ei saaks üle köetud. Hoolitse ka selle eest, et su kortermajas oleks pühade ajal turvaline – ära lase majja suvalisi võõraid ega hoia uksi lukustamata.



* Pea kinni ühiselu reeglitest.

Igas korteriühistus on omad reeglid, olgu need siis kirja pandud või suusõnalised. Pea meeles, et ka pühadeperioodil pole kortermajas kohta valjul muusikal ega lärmakatel pidudel. Suitseta ainult selleks ettenähtud kohas ja palu nii teha ka oma külalistel, pargi autot teistega arvestavalt ning ära jäta mittevajalikku kraami koridori vedelema.