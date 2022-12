JÕULUKUUL KOJU | Kassiks maskeerunud maffiapealik, kes viineritega meelitades tänavalt kinni nabiti

Thomas on muidugi kass nagu kass ikka, aga tal on rodu veidrusi ja diagnoose.

Küsimus, mille üle tema hoiuinimene aeg-ajalt mõtiskleb, on see, kas talle kunagi leidub koht tiitliga „kõige erilisem kodu“. Thomasega koos elades peab arvestama, et tema idiopaatilise epilepsia diagnoos eeldab krampide ära hoidmiseks kaks korda päevas ravimi andmist. Thomase jaoks tähendab see hoopis seda, et vähemalt kaks korda päevas saab konservi. Pool minutit kulub konservi ja tableti kokku mätsimisele ja pool sekundit, kui see on alla limpsatud.

Aga Thomase lõbustamise jaoks läheb ka aega! Hoiukodu ülejäänud kassidest jääb müramiseks väheks, sellepärast ostab hoiuinimene regulaarselt uusi põnevaid mänguasju ja rõõmustab Thomast lasertäpi sprindiseanssidega.

Thomasele piisab inimese laiskadel päevadel tegelikult ka laokile jäänud puidugraanulist või laualt virutatud viinamarjast, et mõned kiiremad ringid teha. Imearmas, kas pole?!

Tänutäheks meelelahutamise eest lubab see loom ennast (ainult söögi ajal) igatepidi nässerdada, kammida ning unesegaselt võib ka kõhtu sügada või küüsi lõigata.

Vastastikusel kokkuleppel ongi elu Thomasega selline, et kaisutamiseks on teised kassid, aga tema ülesanne on iga inimesele päev erinevaid emotsioone pakkuda.

Hea fantaasiaga inimene ütleks Thomase kühmus selga, enesekindlat kõnnakut ja ülbet pilku jälgides, et tegu on kassiks maskeerunud maffiapealikuga.