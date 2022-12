PILKUPÜÜDVAD TOIDUMAJAD: Meisterda ise oksavooderdisega lindude söögimaja, mis meelitab aeda uhkeid sulelisi

On igipõline küsimus, kas ja kui palju ning millega aia- ja metsalinde toita ning millised võiksid olla toidulauad ja -majad. Osa linnuteadlasi soovitab looduse käiku mitte sekkuda, et pakane võiks lindude populatsioonis puhastustöö teha. Teised ütlevad, et toita võib, aga sellega tuleks alustada alles siis, kui väljas on korralikud külmakraadid ja lumi maas. Nii et praegu on toitmisega alustamiseks just paras aeg.