UUS AASTA, UUED MÕTTED: Millisesse märkmikusse plaanid-kohtumised kirja panna?

Ajajuhtimise koolitaja Kristjan Otsmanni sõnul ei ole vahet, kas kalender on paberil või digitaalne. „Kõige olulisem on, et märkmiku kasutamine ei oleks piin ega koorem. See peab olema piisavalt lihtne, et see aitaks meil paremini ja mõnusamalt elada,“ ütleb ta.

Kristjan soovitab siduda kalendri vaatamise mingi olemasoleva harjumuse külge. Näiteks tööpäeva lõpetades võtta otsad kokku ja vaadata üle järgmise päeva olulised asjad. Korra nädalas on hea vaadata, mis on ära tehtud, ja ühtlasi heita pilk paar nädalat ette. Samuti on mõistlik teha seda koos perega, siis on ootamatusi-üllatusi eraelu poolel vähem. „Kui mõtled enda jaoks välja süsteemi ja ühel hetkel see ei toimi, ei tasu kogu süsteemi üle parda heita. Tuleb leida üles takistustegur ning see kõrvaldada. Meeldivad ja toimivad asjad jäta alles. Tasapisi sättides loksubki paika just selline süsteem, mida on hea kasutada ja mis ei paina.“