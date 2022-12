JÕULUKUUL KOJU | Koertekolooniast, kus tuli ellujäämise nimel võidelda, põgenenud armas Kiku tõi ilmale kuus pojakest

Kui Kiku oli pea kaks kuud varjupaigas olnud, märkasid varjupaiga töötajad, et ta on kõvasti kosunud – koera vöökoht oli kenasti ümar ja trimmis. Esimese hooga rõõmustati, et koeral on nii hea isu. Ligi ta ikkagi veel ei lasknud ja katsuda teda polnud võimalik. Kui siis ühel päeval oli Kiku kõht alla vajunud, oli selge, et on oodata kutsikaid. See oligi põhjus, miks ta põgenes koerakarjast nelja tuule poole... Emainstinkt ütles talle, et koloonias, kus igaüks võitles oma elu eest, pole tema kutsikatel mingit elulootust.