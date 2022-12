JÕULUKUUL KOJU | Kaheksa aastat hulkunud kass jõudis räsituna viimaks pere juurde tagasi – kuid omanikud teda enam ei tahtnud

Õnneliku lõpuga lugu, ütlete? Paraku see ei ole veel loo lõpp. Sama kiisupoiss läks uuesti kaduma, kuna kodu ei hoidnud teda toas. Nii see kass siis hulkus. Hulkus lausa kaheksa aastat ning jõudis kodust 20 kilomeetri kaugusele. Kiisu sattus MTÜ Kassiabi vabatahtliku koduhoovi ja keeldus ära minemast. Ju ta aimas, et see on koht, kust saab abi.

Kiipi kontrollides selgus, et Tõnnil on kodu. Paraku kodu loobus oma pereliikmest. Veelgi enam, omanik väitis, et see pole üldse mitte tema kass. Kuigi kiip näitas, et on ikka küll.

Tõnni vaadates on näha, et ta on pidanud nii mõndagi oma pika rännaku ajal üle elama. Tema üks silm on vana vigastusega, kõrvalest on õues trauma saanud, hambad vajavad ravi ja tema ühe tagakäpa varvas oli vanast vigastusest valesti kokku kasvanud. Sinna oli tekkinud liigliha, mis operatsiooni käigus eemaldati ja käpake õmmeldi kenasti kinni.

Kaks nädalat käisid vabatahtlikud, head haldjad, Tõnni igal hommikul ja õhtul ravimas. Tõnn talus kõike rahulikult – käpa sidumise, kõrvade tohterdamise ja antibiootikumide manustamise ajal lasi ta kõva nurru ja oli paigal.

Kõik need protseduurid on Tõnni jaoks ebameeldivad ja vahel isegi valusad, kuid selle kõige juures on ta ikka ääretult leebe. Kassike puksib peaga, vaatab oma suurte ümmarguste silmadega otsa ja ootab pai. Kust küll võtab see mitu korda hüljatud loomake sellise südameheaduse? Loodetavasti ootab Tõnni ka kusagil armastav kodu. Temaga saad tutvuda SIIN.

Aita MTÜ Kassiabil tasuda Tõnni raviarveid ning saada neile väike jõulurõõm:

Saaja: MTÜ Kassiabi

Pangakonto: EE902200221030561288

Selgitus: Tõnn