JÕULUKUUL KOJU | Mitu nädalat surnud perenaisega koos elanud kassid leiti näljase ja hirmununa… mõned kiisud olid juba hinge heitnud

Seega elasid need loomad koos oma surnud perenaisega ja pidid ise leidma süüa-juua, et ellu jääda. Osa kasse leiti korterist ka juba hinge heitnuna. MTÜ Paikassi juurde jõudis ellujäänutest viis ja nad olid kõik väga raskes seisus – veetustunud, nälginud ja hirmu täis.

Odin on siiani olnud väga iseloomukas. Talle ei meeldi väga teised kassid ning pigem on omaette. Algselt ei meeldinud talle ka see, kui teda taheti paitada või sügada – järgnes urin või käpahoop. Tänaseks on see muutunud ning talle meeldib, kui temaga tegeletakse ja talle tähelepanu osutatakse. Eriti sõbraks saab inimene siis, kui läheneb kassimaiustega!