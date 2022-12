ETTEVAATUST, MÜRGITUS JA OKSENDAMINE: aita lemmikul pühad valutult mööda saata

Lemmikut ei tohiks pühadesaginas tähelepanuta jätta, sest kergesti võib talle pähe tulla, et temagi suu pole seinapragu – kui piduroad kord juba on peaaegu et nina alla (ainult natuke tuli hüpata!) ahvatlevalt lõhnama seatud, miks siis mitte maiustada? Loom ei oska tagajärgi ette näha, tema ohutusele peab aegsasti mõtlema siiski peremees.