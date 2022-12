TEEME SELGEKS: mis aitab kassi jõulupuust eemal hoida?

Kui kuusejalal on veeanum ja tahad lisada vette säilitusaineid, et puu kauem värske püsiks, kata anum nii kinni, et kass ei saaks sealt juua.

Kui on näha, et kassi huvi ei rauge, tasub puu kinnitada võimalikult kindlalt, et kass ei saaks seda ümber ajada. Kõige kindlam on tugevasse kuusejalga paigaldatud puu tamiili abil ka latvapidi lakke kinnitada.