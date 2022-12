JÕULUKUUL KOJU | Külaelanikud söötsid kassikesi pikalt ja paanika saabus alles siis, kui nad jäid tiineks – kokku tuli juurde 22 kiisupoega!

Üks kiisudest oli nii viimase vindi peal, et poegis keset päästeretke lausa vabatahtliku autosse. Teised poegisid nädalaste vahedega. Üks jäi hoidu ja poegis seal, aga tema pojad jäid vabatahtliku juurde.

Kurb on see, et üks emastest suri neli päeva pärast püüdmist. Ilmselt stressist… või ei saanud noor kiisu oma tiinusega hakkama.