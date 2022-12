FOTOLUGU | LOODUSEGA KOOS: pühadeks vii kinke aia- ja metsaelanikele

Kuigi müügil on palju mitmesuguseid linnutoidumaju, on metsaelanike seisukohast kõige parem ja kaunim looduslikust materjalist tehtud söökla. See ei lõhna sünteetiliste materjalide järele, on taastuv ega reosta kauemaks metsa jäädes keskkonda. Selliseid toidukohakesi võib meisterdada kogu perega ning jõulupühadel koos lastega metsa viia – metsaelanikele tänutäheks ja meeleheaks.