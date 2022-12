JÕULUKUUL KOJU | Õnnetu kassike oli hakanud juba mädanema… kuid ümbritsevad inimesed lihtsalt ignoreerisid teda

Remarque jõudis Kassikaitsesse aasta alguses ning kuude jooksul koos vabatahtlike hoolitsuse ning arstide määratud raviga on saadud kiisupoisi välimus korda. Kahjuks on tal aga viimases staadiumis luuvähk. Vähemalt pole tal valusid ning arstid ei ole andnud ka prognoosi, kui kauaks ta meie sekka jääb. Loodetavasti veel pikaks ajaks! Seda enam on oluline, et leiduks üks julge inimene, üks hooliv pere, kes Remarque’i austaks ja pakuks talle väärikat ja nauditavat elusügist.

Remarque’i kurvad silmad ja imeline süda sulatavad inimeste südameid! Tal ei ole elus palju vedanud, kuid tahaksime loota, et nüüd on tal palju parem. Et tema elu viimases kodus oleks rohkem helgust ja päris oma inimesed.

Nii õnnetu nägi Remarque välja, kui ta leiti

Ta on hetkel hoiukodus teise kassipoisiga, kes on veidi domineeriv. Kuid kohe, kui teine kass on mõnda aega kodust eemal, on näha, kuidas Remarque õide lööb. Ta uudistab perenaise tegemisi, viskab diivanile vintsuli ja on seltsiks. Remarque tahaks kodu, kus ta oleks ainuke kass. Ta tahab natuke mängida, normaalselt süüa ja lihtsalt olla. 10 aasta vanusena on tal õigus selleks kõigeks ja rohkemakski!

Tühja toidukausi võib Remarque mitu korda üle lakkuda veendumaks, et ükski toiduraas tema suust mööda ei lähe. Boonusena võib ta aidata oma inimsõbral dieeti pidada – kui teie sööte, aga tema kauss tühi on, võib ta inimest altkulmu põrnitseda nii, et jääb vaid üle kaks varianti. Anda temalegi konservi või nälgida koos temaga… Igal juhul üks väga vahva tegelane!

Remarque vajas mitmeid arstivisiite, operatsiooni ja põhjalikku ravi. Kui soovid aidata Remarque’i suurte kliinikuarvete tasumisel, siis palun tee endale jõuluannetus:

Saaja: MTÜ Tartu Kassikaitse

Selgitus: Remarque

Pangakontod:

SEB: EE581010220072929015 või

Swedbank: EE412200221042553213

Mugavad pangalingid leitavad siin www.kassidkoju.eu/anneta