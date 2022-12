JÕULUKUUL KOJU | Inimese vastu pealetükkivalt sõbralik noor bokser ei leia kuidagi kodu

Noorele koerale omaselt pakatab kutsa entusiasmist ja rõõmust ning põrkab kui pall. Ta ei saa üldse aru, et nii suur on ja seega on kohmakas endast väiksemate suhtes. Inimestega on ta sõbralik ja usaldav, kuid vajab peale armastuse kindlat distsipliini. Uusi inimesi paneb nii-öelda proovile, nagu heatahtlikult hulluke bokseripoiss ikka teeb.