JÕULUKUUL KOJU | Kiisu, kes toob oma tervisehädaga igal inimesel pisara silmanurka.. aga ka tema on väärt armastavat kodu!

See on neuroloogiline terviserike ja sinna ei saa midagi parata. Arsti sõnul sünnivad neuroloogiliste terviseriketega pojad kassidel siis, kui tiinuse ajal kassiema põeb mõnda viirust. Igaühel, kes Ritat kohtab, tuleb pisar silma – lihtsalt nii hale on vaadata tema võbisevat keha, kui ta üritab tasakaalu hoida.