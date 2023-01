PÕHJALIKUD NÕUANDED! Kuidas säilitada õiteilu: ratsuritäht, hüatsint, jõulukaktus

Oma dekoratiivsuse minetanud hooajataimedega on laias laastus kaks valikut – kas käsitledagi neid ajutisena ja visata ära või püüda neid ületalve hoida. Viimane on mõistlik samm, kui tegu on näiteks erilist või haruldast värvi jõulukaktusega, meie kliimas toime tuleva püsikuga või siis hoopis sibullilledega.