„LOOMAARST TASKUS“ | Aleksei Turovski: „Kas loodusel on meid vaja?“

„Kas me tahame ühiskonnana tunnustada, et loomadel on fundamantaalselt õigus elule, või mitte. Kui tahame, tuleb küsida, mida see õigus meie jaoks tähendab – kuidas ja mille alusel me loomade elusid ja nende elupaiku mõjutame?“ küsib Aleksei Turovski.