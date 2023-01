NÕUANDED | Appi, pakane! Külma käes käes võivad kannatada saada puude-põõsaste võrad

Tänavu on ilmaolud sellised, et põhjaosa Eestimaast on saanud lumelisa, kuid Lõuna-Eesti on jäänud aastalõpusula tagajärjel üsna lumeta. See teeb aiapidajaile muret, sest kaitseta maapinnale langevad miinuskraadid võivad külmaõrnematele püsikutele ja puudele-põõsastele põhjustada korvamatut kahju.