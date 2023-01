FOTOLUGU | 10 kaunist taime, mis eristuvad ja toovad rõõmu

1. Kallis siksakpõõsas (Corokia ­cotoneaster) on hetkel üks trendikamaid toataimi. Hallikasrohelise lehestikuga põõsas paistab silma on põneva oksa­kujuga – teisi puittaimi, kelle oksad nii suure nurga all vonklevad, ei meenugi. Oma kodus Uus-Meremaal ja Austraalias on see igihaljas taim tuntud traatvõrgupõõsa nime all. Kevadel kattub ta tillukeste kollaste lõhnavate õitega ja ­sügisel ehivad oksi punakad marjad. ­Eelistab valget päikesepaistelist kasvukohta ja head, vett läbilaskvat mulda.