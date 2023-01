ROHENÄPPUDELE ASENDAMATU: taimelamp turgutab lilled ja istikud tugevaks

Piisava valguse olemasoluta kipuvad taimed välja venima ja seda viga enam ei paranda, ei toataimede ega kõikvõimalike ettekasvatatavate köögiviljade ning lillede korral. See tähendab, et taimelamp on talveperioodil vajalik ka paljudele toataimedele, sest külgsuunalt langev valgus ei ole piisav.

Uuri taime vajadusi

Kui inimene tunneb end mõnusalt kollase spektriga valguse käes, siis taimed vajavad punase ja sinise spektriga valguslaineid. „Sinine valgus mõjutab kasvu. Punane soodustab õite teket,“ selgitab Bauhofi kategooriajuht Andres Õunmaa.