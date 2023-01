GALERII | KUS ON KONKS? Florist Leili Alaoja-Rein purustab levinud müüdi pärgade kohta

Floristi sõnul seostuvad igihaljaid oksi sisaldavad seaded paljudel leinaga, kuid see on aegunud müüt. Isegi vanaemade soovitus, et surnule viia paarisarv õisi ei saa asjatundjalt heakskiitu. „Kusagil pole määratud, milline vorm peaks rõõmu tooma,“ rõhutab Alaoja-Rein.