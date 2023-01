SEE AEG ON VARSTI KÄES: varu kevadeks külvitopse!

Üks võimalus on mõelda rohkem kui kunagi varem taaskasutusele. Näiteks koguda talvel kokku tualettpaberirullide papist südamikud. Need tuleb panna tihedalt üksteise kõrvale plastkasti, täita mullaga ja külvata siis seemned. Ka võib rullisüdamiku ümber keerata mõned kihid ajalehepaberit, voltida üks ots hoolikalt põhjaks kokku (et muld välja ei pudeneks), tõmmata rull välja ja meisterdada järgmine. Selliseid topse tasub teha tugevamast läikega paberist, mis näiteks tulehakatuseks eriti ei sobi - see-eest ei vetti see külvitopsina nii kähku läbi kui pehme ajalehepaber.