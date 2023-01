PÕHJALIKUD NÕUANDED: kuidas teha seemnevaru inventuur ja tagada õnnestunud külv

Jaanuar on alles poole peal, kuid juba hullutatakse aednikke tänavuste seemneuudistega. Pead selgena ja end tagasi hoida on väga raske, sest ikka juhtub nii, et iga aastal lisandub üha uusi ja põnevaid sorte, mida pole varem proovinud. Nii võibki aastatega koju koguneda arvestatav seemnevaru, kuid paraku ei säili hea kraam igavesti ning seega võite ühel hetkel avastada, et teie tagavara on muutunud kasutuks.