„Jälle olid koerad rünnanud inimest ja tagajärjed on rängad!" tõdeb koertekoolitaja Aivo Oblikas

Pool aastat tagasi said minu kodu lähedal kaks koera aiast välja ja ründasid möödujat nii, et inimene sattus ligi nädalaks haiglasse. Minuga võttis ühendust „Aktuaalne kaamera“ ja küsis, miks sellised asjad juhtuvad. Ütlesin esimese asjana, et te ju tegelikult ei taha minult seda intervjuud, sest valusat tõde ei taheta kuulda. Teleinimesed olid aga järjepidevad ja lõpuks nad selle intervjuu said. Ütlesin, et koerte rünnakute arv kasvab lähitulevikus märkimisväärselt. Kui lõik läks saatesse, siis võttis seal peale minu sõna veel teinegi inimene. Tema ütles, et ei ole need asjad nii hullud midagi.