KÕIKE PALJU: millised on 2023 sisekujundustrendid?

Paljude eestlaste kodud on põhjamaade eeskujul põhitoonidelt valged ja hallid. Alanud aasta toob värvid taas fookusesse, aga tegu pole kärtsude, vaid pigem pastelsete ja soojade toonidega. „Moes on näiteks vanaroosa, lavendlililla, samblaroheline, aga ka tumesinine ja ergas kollane,“ edastab pressipöördumises K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut. Tema sõnul on 2023. aasta trendid paljude inimeste jaoks ootamatult värvilised ja julged.