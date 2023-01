ROOSIKE JA LAMBAKE RAJASID TALU! Perenaine: vahel tuleb otsustada, et ma teen selle ära, ja siis endale kindaks jääda

„Olin oma ettevõttes nagu viies ratas vankri all ja samas ei teeninud piisavalt. Uut äri sellest ei kasvanud, nii et tuli teha kannapööre ja alustada nullist,“ räägib Jaak Arm, kuidas ta andis koos kaasa Laglega elule uue suuna, kui pool sajandit oli juba elatud. Pagasiks kahe peale kaheksa last ja vajadus alustada koos uuesti.