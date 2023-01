„LOOMAARST TASKUS“ | Kuidas aidata hulkuvat lemmikut?

Vahel juhtub, et leiad omanikuta lemmiku ja sa ei saa teda endaga koju viia. Õnneks on ajad muutunud ja meil on mitmeid varjupaiku. Loomaarst Tiina Toomet soovitab mitte pigistada silmi kinni ja otsida lahendusi. Suur abi on näiteks sotsiaalmeediasse postitatud kuulutustest. Saate külaline on Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa. Saadet juhib loomaarst Tiina Toomet.